La Roma anni 80, quella del coronavirus e il rito che i francesi non capiscono

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nicolas Pascarel è un fotografo e scrittore francese che ha vissuto per anni a Roma (ora si è trasferito a Napoli) e su Facebook sta tenendo un bizzarro diario dei giorni del coronavirus . In uno dei suoi post ha ricordato la vita nella Capitale negli anni 80, quando abitava dalle parti di via Giulia e il centro storico non era affatto quel paradiso che oggi ci raccontiamo, ma al contrario un posto buio e noioso, dove la sera non c’era molto da fare e la notte si incontravano solo barboni e scippatori che si bucavano per la strada. All’inizio del suo soggiorno romano, Pascarel fu molto colpito da un rito tutto nostrano: il cambio di stagione. «Se c’è una cosa veramente 100% Made in Italy è proprio il cambio di stagione» scrive il fotografo, raccontando di quando gli amici gli dicevano: «No oggi non possiamo vederci, devo fare il cambio di stagione» e lui non capiva. A noi romani in effetti sembra normale che due volte l’anno ci si chiuda in casa per traslocare tutti i vestiti della famiglia da un armadio all’altro, ma a pensarci bene di normale c’è ben poco.Questa volta, però, il cambio di stagione non ci ha fatto rinunciare a nessun appuntamento: in casa ci siamo dovuti restare per tutt’altri motivi. È un’altra particolarità di una primavera che non ha precedenti, e che speriamo non abbia repliche.