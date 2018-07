La maglietta n. 10 di Totti per cancellare le delusioni

di Mimmo Ferretti

Colloquio tra due amici beccati in un bar di piazza Pantero Pantera, Garbatella. «Ti devo raccontare una cosa...». “Dimmi”. «A febbraio, per il suo compleanno, ho regalato a mio figlio la maglietta di Nainggolan. Era impazzito dalla gioia. La maglia del suo idolo... Tu puoi immaginare, perciò, come ha preso la cessione del Ninja... Si girava e rigirava tra le mani ‘sta maglietta, non sapeva più cosa farci». “Allora?” «Allora due settimane fa per la sua promozione gli ho regalato la maglietta di Alisson, il portiere del Brasile, uno dei più forti al mondo... Lui di nuovo felice come una Pasqua. Solo che pure Alisson è stato ceduto... E la maglietta del brasiliano non vuole più nemmeno vederla». “Capisco...”. «Mio figlio mi ha detto: papà, le cose sono due, o sei tonto o ci stanno fregando». “E tu come l’hai risolta ‘sta storia” «Un paio di giorni fa, ho tirato fuori dal cassetto la maglia di Totti, quella che m’ero comprato per il 28 maggio. E, con un grosso dolore in petto, l’ho regalata a mio figlio. Ho pensato che, visto quello che era accaduto, non potevo non farlo. Io non ho più un ricordo a cui tenevo tanto, ma lui per tutta la vita non dovrà più temere altre delusioni».



Domenica 22 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:03



© RIPRODUZIONE RISERVATA