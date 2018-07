Andrea fa la città un po' più bella. Ed è così che ha trovato un lavoro

Pochi romani sanno chi è Andrea Gandini, ma tutti conoscono le sue opere. Studente al liceo artistico in via di Ripetta, appassionato di scultura in legno, un giorno trovandosi senza materiale per lavorare se n’è andato in giro con martello e scalpello in cerca di tronchi di alberi morti. Da allora ha creato ben 60 opere, figure che emergono dai ceppi e si presentano agli occhi di noi passanti quando meno ce l’aspettiamo, mascheroni primitivi, volti più o meno umani, una papessa nuda e gravida accasciata sulle radici di un platano del lungotevere, un uomo in cravatta imprigionato in un pino dell’Axa. una Venere in posa tra le palazzine di Primavalle.Sono pezzi di arte offerti alla città senza chiedere niente in cambio (e forse violando qualche norma, ma se il Comune non voleva quei tronchi magari poteva rimuoverli prima). La creatività di Gandini non è passata inosservata, l’ormai ex studente a soli 21 anni sta diventando un artista affermato, riceve commissioni da tutta Italia. Con la forza della fantasia ha saputo trasformare un difetto della città (in fondo anche i tronchi morti sono rifiuti) in una cosa bella ed è riuscito a ricavarne un vero lavoro. Perciò abbiamo voluto inaugurare con la storia di Andrea questa nuova rubrica dedicata alle persone che vivono a Roma, gente piena di difetti ma anche di idee. Gente che, a dispetto degli stereotipi, si dà un sacco da fare.instagram: gente_di_roma