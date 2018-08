Dopo Ferragosto cambio vita anzi no: torna il campionato

Dopo Ferragosto mi metto a dieta. Oppure: dopo Ferragosto mi segno in palestra. Aggiusto la bici. Svuoto la cantina. Cambio le gomme della macchina. Sistemo la porta del bagno. Aggiorno la rubrica del telefonino. Vado all’isola ecologica e mollo il televisore a valvole. Vado a fare le analisi per il colesterolo. Porto il gatto dal veterinario. Mi cancello da twitter. Mi compro il computer nuovo alla faccia della rata del mutuo.



Ferragosto, chissà perché, come spartiacque della nostra vita. O della nostra coscienza. Come se ci fosse un mondo, un po’ morbidone, prima del 15 agosto e un altro, molto più rock, a partire dal 16 mattina. Ma, a conti fatti, è proprio così? Le buone intenzioni, smaltite le fettuccine e il cocomero del pranzo dell’Assunzione di Maria, lasciano davvero il campo alle buone azioni? Il rischio che il 16 mattina si rimandi al giorno dopo (e poi al giorno dopo e al giorno dopo...) la smania di cambiare vita, il desiderio irrefrenabile di svoltare è davvero concreto. Anche perché quest’anno nel weekend post Ferragosto scatta il campionato di calcio. E, si sa, la partita è sacra. Vorrà dire che la dieta comincerà dopo Natale e che la bici verrà riparata un’altra volta. Tanto tra un po’ comincia pure a piovere.

