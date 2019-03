Il dilemma d’inizio primavera corsetta in villa o carbonara?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È scoppiata la primavera. C’è il sole, finalmente. Dopo mesi di week end con pioggia, freddo e cielo coperto, è arrivato un po’ di caldo. E, per questo, ti si scatena dentro la voglia di andare all’aria aperta. Quasi quasi vado a farmi un giro in bicicletta. E allora ti infili la tuta e scendi in cantina carico di buone intenzioni. Solo che appena arrivi giù ti accorgi che le gomme sono sgonfie. E che non hai la pompa per gonfiarle. E di domenica mattina dove la rimedi? Niente bicicletta, allora. Una bella corsetta in villa? Sììììììììììì!!! Si tratta solo di recuperare le scarpe da running. Ma dove le avevo messe... Le cerchi, le trovi ma scopri che sono bucate davanti e che il ditone ti esce fuori. E dove vai conciato in quel modo? Mica puoi correre con i mocassini... Non ti resterebbe che la cyclette, ma c’è il sole e non vuoi restare ancora una volta in casa. Niente aria aperta, pensi. E intanto si avvicina l’ora del pranzo, e il menù domenicale prevede mezze maniche alla carbonara. Fai due ragionamenti, riassumi la situazione, poi alzi lo sguardo al cielo e prendi la decisione, facendotene una ragione: per la bicicletta o la corsa al parco se ne riparlerà domenica prossima. Forse. Apparecchia che è tardi, daje.