Coronavirus, Bioparco chiuso: e ora si pensa ai fondi per i prossimi mesi

Come stanno gli animali del? Mille e duecento, nello specifico, suddivisi in 200 specie, provenienti da tutto il mondo. Domanda legittima, dopo che da New York, è rimbalzata in tutto il mondo la notizia della prima tigre positiva al Coronavirus. A Roma, gli animali, come spiega il presidente della struttura, Francesco Petretti, sono in realtà super-protetti da eventuali contatti accidentali con gli umani: «I grandi felini, le tigri, i leoni, i leopardi e le linci sono da sempre schermati con delle vetrate». Inoltre, tutti gli operatori devono usare guanti e mascherine e le loro calzature vengono sottoposte a sanificazione. Piuttosto, gli animali sono annoiati: abituati da sempre al via vai di persone, ora soffrono un po’ di più la solitudine e quel silenzio che non amano.E l’assenza di pubblico rischia anche di avere ripercussioni sui conti di questo spazio, nel cuore di Villa Borghese. Perché se, infatti, il Comune sostiene il 30% delle spese totali, mentre il resto è coperto dagli accessi del pubblico pagante, ora la situazione è mutata. Marzo, aprile e maggio sono sempre i mesi in cui l’affluenza è maggiore e ora è zero: «Taglieremo ancora di più le spese, ma in ogni caso chiederò un incontro alla sindaca», anticipa Petretti.