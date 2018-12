Buon Natale ai romani che ringraziano quando attraversano sulle strisce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dedichiamo un augurio di Natale speciale a quei romani che, quando attraversano la strada sulle strisce, ringraziano. Quelli che, pur avendo pienamente diritto alla precedenza, sentono l’impulso di alzare una mano, fare un cenno con la testa, rivolgere un sorriso di gratitudine verso l’auto che si è fermata come era suo dovere.In quel gesto si potrebbe forse leggere della rassegnazione, la consapevolezza che in questa città neanche le regole di base si possono dare per scontate: l’automobilista che frena davanti al pedone sulle strisce in effetti non sta compiendo un azione banale, al contrario potremmo dire - alla Vasco Rossi - che si distingue dall’uomo comune. Ma è soprattutto il pedone, con il suo “grazie” non dovuto, a infrangere un codice di comportamento ormai consolidato. Tanto è vero che il gesto di cortesia viene spesso criticato: c’è chi si irrita nell’assistere a tanta gentilezza.«Ma che ringrazi a fa’, così quelli si credono pure di averti fatto un favore» brontolava ieri un passante mentre vedeva una mamma con il passeggino attraversare piazzale Dunant. Invece no, è giusto complimentarsi con chi ancora riesce a praticare il garbo e le buone maniere, in questa capitale sempre più collerica, sempre più fegatosa. E allora auguri a tutti i romani gentili. Se Roma si salverà sarà sicuramente per merito loro.