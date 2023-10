Venerdì 6 Ottobre 2023, 08:48 - Ultimo aggiornamento: 09:49

Finalmente si è capito perché gli autobus di Roma non arrivano mai puntuali: non sono in ritardo, viaggiano direttamente nel tempo. Ad esempio, è difficile che una vettura arrivi nell'orario previsto se l'ultimo aggiornamento dei dati risale al primo gennaio 1970. È a quell'epoca, infatti, che sembra essere rimasta la palina della fermata dell'autobus di Bocca della Verità, come dimostra la foto del display, diventata virale sul web, pubblicata dal profilo "Fenomenologia Urbana". Per arrivare a destinazione, più che un autobus, il viaggiatore avrebbe dovuto prendere la DeLorean di "Ritorno al Futuro" (che poi è passato in questo caso) e tornare indietro di più di 50 anni.

E mica è la prima volta che un viaggio con l'Atac assomiglia a un'avventura extratemporale. Lo scorso giugno (quindi in pieno 2023) un utente del trasporto pubblico si è visto restituire dall'obliteratrice un timbro di validità piuttosto bizzarro: il biglietto dell'Atac scadeva alle 6,17 del 10 febbraio 1992, ovvero trentuno anni fa. Ed era successo lo stesso un anno fa ad un'altra ragazza che, al momento di timbrare un biglietto sul tram 8, si era trovata come scadenza il 10 gennaio del 1992. Magari la prossima volta a guidare il bus arriva direttamente Doc.