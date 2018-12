L'appello di Virginia Raggi alle opposizioni: «Poteri speciali per Roma»

« Poteri speciali per Roma ». La sindaca Virginia Raggi si è rivolta anche alle forze politiche di opposizione, in Campidoglio, prima dell'approvazione del bilancio previsionale 2019-2021. «Faccio un appello a tutti i consiglieri e a tutte le forze politiche, anche dell'opposizione. La battaglia per i poteri speciali di Roma è una battaglia di tutta la città, come il decentramento a livello territoriale», ha detto la sindaca intervenendo in Aula Giulio Cesare.



«Dobbiamo lavorare su una visione di città: Roma è una delle città più vaste d'Europa ed è grande come 8-9 città italiane. L'impopolarità me la prendo io, non è un problema, ma Roma ha bisogno di qualcuno che abbia il coraggio di essere impopolare per prendere provvedimenti giusti anche se, appunto, impopolari», ha sottolineato poi Virginia Raggi.