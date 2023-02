Regionali Lazio, domani al Messaggero il confronto tra i candidati governatore Bianchi, D'Amato e Rocca

Rush finale di candidati e partiti in vista delle elezioni regionali di domenica prossima in Lazio e Lombardia. Domani alle 12.30 l'ultimo confronto tra i candidati governatori per la Regione Lazio sarà sul sito del Messaggero. A intervistarli in diretta streaming (su www.messaggero.it), il direttore Massimo Martinelli. Programmi, proposte, idee: la sfida finale tra Donatella Bianchi (Movimento Cinque stelle), Alessio D'Amato (centrosinistra) e Francesco Rocca (centrodestra).