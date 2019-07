Roma, Raggi: «Non sono interessata al tema poltrone»

«E' una domanda che più o meno mi fate da tre anni. Siete coerenti e anche io nella risposta: non sono minimamente interessata al tema poltrone, pensiamo a lavorare». Lo ha detto la sindaca Virginia Raggi, a margine della presentazione dell'iniziativa «+Ricicli +Viaggi», rispondendo a chi le chiedeva la sua opinione sul “mandato zero” per i consiglieri comunali e municipali M5S proposto ieri da Luigi di Maio. «Abbiamo altri due anni intensi davanti», ha aggiunto Raggi.

