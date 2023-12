Theborderline, giudizio immediato per Matteo Di Pietro: lo youtuber travolse e uccise un bimbo con un Suv a Casal Palocco

Incidente Casal Palocco. Il gip di Roma ha disposto il giudizio immediato per Matteo Di Pietro, il ventenne, legato al collettivo youtuber dei Theborderline, che il 14 giugno scorso era alla guida del suv Lamborghini, preso a noleggio, che travolse una Smart uccidendo un bimbo di cinque anni che era a bordo assieme alla madre e alla sorellina.

Giudizio immediato per Di Pietro

Il processo è stato fissato al prossimo 27 febbraio davanti al giudice monocratico. Il piccolo rimasto ucciso viaggiava con la mamma e la sorellina rimaste ferite nello scontro.

I DOMICILIARI

Lo scorso 22 giugno il gip aveva disposto gli arresti domiciliari per il giovane, legato al gruppo di youtuber TheBorderline, sottolineando come aveva noleggiato il Suv Lamborghini con «l'unico ed evidente fine di impressionare e catturare l'attenzione di giovani visitatori del web per aumentare i guadagni della pubblicità, a scapito della sicurezza e della responsabilità e di conseguenza a procedere ad una velocità superiore ai limiti indicati. Tanto più che alcuni dei passeggeri presenti all'interno della Lamborghini avevano più volte invitato a ridurre la velocità che percepivano eccessiva rispetto al limite dei 50 km/h». Dalla notifica del decreto Di Pietro ha 15 giorni per chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento.