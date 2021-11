Lo zafferano è l'oro rosso di Artena e Segni, ma il raccolto soffre per il caldo

Il caldo fa soffrire l’oro rosso dei Monti Lepini. Si tratta dello zafferano, che da anni viene coltivato negli orti della catena montuosa che sovrasta Colleferro. La spezia originaria della Mesopotamia è arrivata dodici anni fa, con i primi impianti a Cori, in provincia di Latina, seguiti da quelli di Segni e Artena. I bulbi tanto preziosi sono gli stessi coltivati a L’Aquila, dove le produzioni si fregiano anche del marchio Dop.

Tra Artena e Segni la coltivazione dello zafferano è legata ad alcune aziende agricole che stanno iniziando a farne un business. La pregiatissima polvere rossa è una delle spezie più costose sul mercato, tanto che i coltivatori la vendono a prezzi che oscillano tra i quindici e i sessanta euro al grammo. L’alto valore è legato anche a un metodo di produzione certosino: per fare un grammo di oro rosso, infatti, sono necessari centocinquanta fiori che vanno colti a mano, appena sbocciano, tra la metà di ottobre e la metà di novembre. Per ogni bocciolo vanno poi selezionati gli stimmi rossi, che vanno poi essiccati, confezionati e venduti.

Quest’anno la raccolta sta procedendo con risultati alterni a seconda della zona. A Segni le cose sembrano andare bene. «Abbiamo iniziano a raccogliere i fiori un paio di settimane fa - spiega Alessandro Malcosti - e possiamo ritenerci soddisfatti, anche se i conti si fanno alla fine». Contento anche Costantino Di Pietrantonio, imprenditore agricolo segnino che ha messo a dimora i primi bulbi proprio quest’anno, integrando le coltivazioni di canapa, olio e altre spezie. Sul versante di Artena, invece, la natura sta giocando un brutto scherzo agli zafferanieri: la temperatura anomala non sta facendo sbocciare i fiori. «È come se fosse ancora estate e questo non giova allo zafferano», racconta Damiano Latini. L’imprenditore agricolo di 29 anni ha iniziato l’attività otto anni fa e ora vende l’oro rosso online e ai ristoranti di lusso. «In questi giorni – dice – ho registrato temperature intorno ai ventitré gradi, che sono anomale per il periodo: se dovesse continuare così si prospetterebbe un’annata davvero cattiva»