I classici del passato rinascono con Youtrailer: il progetto presentato oggi a Roma

È stato presentato oggi, 3 aprile, alla Sala delle Colonne della Galleria Nazionale D’Arte Moderna e Contemporanea di Roma (in via delle Belle Arti 131) YouTrailer. Verso un Rinascimento digitale del cinema italiano, sostenuto dal MIBAC e MIUR, con il patrocinio di CineOnu Italia, diretto da Roberto Faenza e Mihaela Gavrila per conto della Sapienza Università di Roma.Il progetto punta a coinvolgere gli studenti delle Scuole Medie Superiori in un concorso di promo per i film d’autore del passato, che a quei tempi non hanno usufruito di tali forme di pubblicizzazione, essendo i trailer allora inesistenti e potendo contare solo su un breve “Prossimamente”. Capolavori del nostro cinema del Novecento, potranno essere “lanciati” attraverso la forma ormai più in uso, cioè quella del trailer.Ai ragazzi verrà chiesto di impegnarsi in un processo di creatività individuale o di gruppo, che possa offrire al cinema italiano del passato una nuova lettura, che passa attraverso gli occhi di una nuova generazione, consentendo ad alcuni capolavori italiani del passato di avvalersi delle moderne tecniche di comunicazione. I trailer potranno essere realizzati tramite l’impiego di singole sequenze del film prescelto, o con animazione, comix, rimontaggio, oppure anche con scene girate ex novo.I migliori lavori realizzati dagli studenti, saranno poi sottoposti a una giuria di registi, produttori, distributori, attori e critici, e premiati nel corso della prima edizione del festival dei Diritti Umani in novembre.«I nostri ragazzi – dice Roberto Faenza – poco o nulla conoscono del glorioso cinema italiano del passato, e non per loro colpa. Noi adulti, in questo senso, abbiamo commesso dei crimini, perché abbiamo abdicato a coltivare la memoria. Questo progetto è un modo per far sì che conoscano film bellissimi che non hanno mai visto e un invito affinché utilizzino il loro linguaggio per vivificare quello che è nel passato. E devo riconoscere che da alcuni promo realizzati dai nostri studenti per lanciare questo progetto si evince che i nostri ragazzi hanno una tale creatività e professionalità che io forse smetto di fare il regista!»Queste le opere selezionate, tutte realizzate tra gli anni ’40 e ’60: I bambini ci guardano di Vittorio De Sica, Catene di Raffaello Matarazzo, Riso amarodi Giuseppe De Santis, Cronaca di un amore di Michelangelo Antonioni, I Vitelloni di Federico Fellini, Pane amore e fantasia di Luigi Comencini, Viaggio in Italia di Roberto Rossellini, Poveri ma belli di Dino Risi, I soliti ignoti di Mario Monicelli, La notte brava di Mauro Bolognini, Un maledetto imbrogliodi Pietro Germi, Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti, La lunga notte del ‘43 di Florestano Vancini, Il colosso di Rodi di Sergio Leone, Il sorpasso di Dino Risi, Mamma Roma di Pier Paolo Pasolini, Le mani sulla città di Francesco Rosi, Tutti a casa di Luigi Comencini, All'armi, siam fascisti di Lino Del Fra, e i film di animazione L’ultimo sciuscia di Gibba (Francesco Maria Guido) e La lunga calza verde di Roberto Gavioli, scritto da Cesare Zavattini.YouTrailer ha l’obiettivo non solo di aggiornare le forme di comunicazione dei nostri film del passato ma soprattutto di farli conoscere ai ragazzi, in gran parte digiuni di cinema italiano del Novecento.YouTrailer è un progetto all’interno di Creativity is Out of Joint. Tra cinema e arte uno spazio per le idee, curato dal Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Roma Sapienza, in collaborazione con la Galleria Nazionale D’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, che ha lo scopo di esplorare i punti di contatto tra il montaggio cinematografico e l’allestimento di una mostra d’arte, entrambi processi che sollecitano la creatività di artisti e professionisti. Le fasi progettuali della messa in scena e della messa in opera di prodotti artistici richiedono oggi una nuova e moderna interpretazione.Alla presentazione di YouTrailer hanno partecipato: Cristiana Collu - Direttrice Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea; Bruno Mazzara - Direttore Dipartimento Comunicazione e Ricerca Sociale Sapienza; Giuseppe Pierro - Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione MIUR; Marino Sinibaldi - Direttore Radio3; Roberto Faenza - Regista e Direttore CineOnu Italia; Mihaela Gavrila - Docente Sapienza e Responsabile scientifico del Progetto You Trailer; Alberto Airola – Commissione Parlamentare di Vigilanza Servizi Radiotelevisivi; Francesco Rutelli - Presidente ANICA; Roberto Cicutto - Presidente Cinecittà Luce; Maria Pia Ammirati - Direttrice Rai Teche; Aurelio Picca -Scrittore; Alessandro Preziosi -Attore e regista; Giannandrea Pecorelli - Produttore Aurora Film; Sara Manini-Lardani - Trailermaker; Giovambattista Fatelli - Docente Coris-Sapienza, Edoardo Massieri - Trailermaker.