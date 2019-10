Lavoratori Whirlpool domani protestano a Roma

Domani dalle 9 alle 14 i sindacati Fim-Fiom-Uim e i lavoratori Whirlpool, saranno in Centro, con un corteo da piazza della Repubblica a via Molise, nei pressi della sede del ministero dello Sviluppo, passando per via Vittorio Emanuele Orlando, largo di Santa Susanna, via Barberini, piazza Barberini, via di San Basilio. Ci saranno 800 persone, che raggiungeranno la Capitale a bordo di pullman parcheggiati in viale Giorgio Washington.



«Alla manifestazione Whirlpool a Roma ci sarà una partecipazione dalla Campania di circa 500 lavoratori con 6 pullman da Napoli e 3 da Caserta, più delegazioni delle aziende di Napoli che aderiscono in solidarietà alle ragioni di contrasto alle scelte unilaterali della multinazionale e in difesa degli accordi ministeriali». È quanto afferma il segretario generale della Uilm Campania, Antonio Accurso. «Ci aspettiamo - aggiunge - grande partecipazione e sostegno da tutte le forze politiche. L'Italia non può continuare ad essere un paese dove le multinazionali fanno utili finché possono e vogliono e poi fuggono dagli impegni».

