Blitz dei vigili contro gli ambulanti in Centro: sequestrati 5.000 articoli contraffatti

Proseguono gli interventi della Polizia Locale di Roma Capitale per contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale. Nell'ultima settimana i controlli si sono concentrati dal Centro Storico fino all'area intorno al Vaticano: sono stati sequestrati circa 5.000 i pezzi tra foulard, bigiotteria, accessori di telefonia e di abbigliamento venduti irregolarmente ma anche bottigliette d'acqua. Solo in piazza della Rotonda, al Pantheon, gli agenti hanno sequestrato oltre 100 articoli contraffatti come borse e portafogli di noti marchi della moda. Sono state fermate

venti persone a cui è stato applicato un ordine di allontanamento. Lo rende noto il Campidoglio. Il sindaco ringrazia «tutti gli uomini e le donne della Polizia Locale per il lavoro che svolgono ogni giorno per riportare legalità e decoro nelle strade della nostra città». © RIPRODUZIONE RISERVATA