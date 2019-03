È stata ripristinata, questa mattina, la scritta dedicata a Valerio Verbano in largo Passamonti, in zona San Lorenzo a Roma. Ricordava Valerio Verbano, che venne assassinato a colpi di pistola quando aveva 18 anni da tre uomini armati entrati in casa in via Monte Bianco.

Cancellata anche la scritta per Valerio Verbano a San Lorenzo a Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA