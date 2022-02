Terza dose di vaccino, da domani accesso sempre libero di pomeriggio: «Si può venire senza prenotazione»

Da domani, mercoledì 9 febbraio, è sempre open day, cioè c'è accesso libero, senza prenotazione, agli hub vaccinali della Regione Lazio nel pomeriggio. E domenica 13 febbraio, open day per la terza dose destinata ai ragazzi con più di 12 anni.

Da domani infatti tutti possono rivecere un'iniezione anti Covid senza prenotazione: l'accesso sarà libero e fino ad esaurimento delle disponibilità giornaliere nella fascia pomeridiana (a partire dalle ore 14). Il provvedimento si è reso necessario per favorire la partecipazione alla campagna vaccinale. Nella fascia mattutina rimane in vigore l’accesso con prenotazione al portale regionale.



Sempre sul portale sono aperte le prenotazioni per il prossimo open day nelle strutture AIOP che si terrà domenica 13 febbraio dedicato a over 12 anni per la somministrazione delle dosi booster di vaccino anti Covid. #SaluteLazio