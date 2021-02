Vaccino, Astrazeneca annuncia taglio di 9mila dosi. D'Amato: «Brutta notizia»

«Ci è stata comunicata una riduzione di 9 mila dosi del vaccino Astrazeneca per le prossime consegne e questa è una brutta notizia. Mi domando come si possano conciliare le presunte offerte di mediatori proposte ad alcune regioni su mercati paralleli per il vaccino Astrazeneca con l’acclarata riduzione?». Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato che comunica così la notizia di un nuovo taglio di dosi. L'assessore è molto critico perché il taglio mette in pericolo la campagna vaccinale che sta affrontando la regione.

