Lazio, il 70% degli over 12 ha completato il ciclo vaccinale. D'Amato: «Risultato importante»

Lunedì 9 Agosto 2021, 12:29

Nel Lazio il 70% della popolazione con più di 12 anni ha completato il ciclo vaccinale. «Un risultato importante – commenta l'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato – che va ulteriormente consolidato nel mese di agosto. L’obiettivo è quello di raggiungere l’80% della popolazione Over 12 con la vaccinazione completa». Dopo Ferragosto un ruolo importante nella campagna vaccinale lo avranno i pediatri di libera scelta. Le famiglie e i ragazzi potranno tranquillamente rivolgersi a loro per ogni chiarimento. «Il vaccino si è dimostrato sicuro ed efficace anche negli adolescenti», prosegue D'Amato.

L'89,3% degli over 60 ha completato il ciclo vaccinale

Nel Lazio l'89,3% degli over 60 ha completato il ciclo vaccinale, mentre il 91,9% ha ricevuto almeno una dose: questi i dati diffusi da Youtrend lo scorso 6 agosto. La regione guidata da Nicola Zingaretti è al terzo posto dopo Umbria e Puglia in questa classifica. Il Lazio si conferma al top per le vaccinazioni. E anche per la percentuale di vaccinati tra gli over 12 è quinta in Italia, sempre secondo i dati diffusi da You Trend lo scorso 5 agosto.