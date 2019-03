Roma, ladri di auto scatenati su Lungotevere: ecco come rubavano dentro le macchine

Utilizzava disturbatori di frequenza impedendo alle vittime di chiudere le loro auto una volta parcheggiate e dopo faceva razzia di quanto custodito all'interno. È accaduto ieri mattina in lungotevere dei Cenci. A mettere fine alle gesta del ladro seriale ci hanno pensato i carabinieri del comando Roma piazza Venezia che hanno arrestato un uomo di 50 anni del Marocco, senza fissa dimora, e con precedenti. I carabinieri lo hanno sorpreso all'interno di un'autovettura mentre stava rubando un paio di occhiali.L'uomo, alla vista dei militari, ha tentato la fuga ma è stato bloccato. I carabinieri hanno scoperto che il ladro si era intrufolato anche in altre due auto parcheggiate sulla stessa via. Nelle sue tasche, i militari hanno recuperato ben tre dispositivi elettronici idonei ad inibire la chiusura dei veicoli disturbando le frequenze dei telecomandi: l'automobilista è convinto di aver chiuso l'auto ma in realtà l'impulso del telecomando viene interrotto dal jammer, così si chiamano i disturbatori di frequenze utilizzati, e l'auto rimane aperta, disponibile al ladro. L'arrestato è stato trattenuto in caserma in attesa di essere sottoposti al rito direttissimo.