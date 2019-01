Il cadavere di un uomo sulla quarantina, di nazionalità marocchina, con evidenti segni di coltellate é stato trovato poco dopo mezzogiorno in un appartamento di uno stabile di via Dina Galli in zona Vigne Nuove a Roma. Inutile l'intervento di un'ambulanza del 118.



Sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia Montesacro e del Nucleo Investigativo di via In Selci che stanno sentendo la compagna dell'uomo. Ultimo aggiornamento: 16:42