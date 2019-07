Via Tuscolana, auto investe una donna nella notte: 29enne in prognosi riservata

Incidente nella notte a via Tuscolana 1359, all'altezza di via del muro Linari. All'una circa, una 21enne alla guida di una Ford Ka ha investito una filippina di 29 anni che attraversava la strada a piedi. la 29enne è stata condotta al policlinico di Tor Vergata ed è in prognosi riservata. È intervenuto per i rilievi il gruppo Prenestino della Polizia locale. Alla giovane alla guida dell'auto sono stati effettuati gli accertamenti di rito. Non è ancora chiara la dinamica: sul posto, infatti, c'è un attraversamento pedonale a semaforo lampeggiante ma il corpo della 29enne è stato trovato più distante. © RIPRODUZIONE RISERVATA