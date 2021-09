Trullo, rimprovera due persone che scaricavano calcinacci: preso a calci e pugni

Martedì 14 Settembre 2021, 15:43

Intorno alle 21,30 di domenica sera ha sorpreso due uomini che scaricavano calcinacci e materiali di risulti in strada, in via del Trullo, altezza via Pitigliano. Dopo averli rimproverati e aver fotografato la loro auto, i due lo hanno aggredito con calci e pugni, strappandogli il cellulare di mano e gettandolo dalla macchina in fuga. L'uomo, un italiano residente in zona, è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del Pronto soccorso dell'ospedale San camillo di Roma e se la caverà in 5 giorni. Sull'episodio indagano i Carabinieri della Stazione di Roma Trullo.