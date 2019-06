Roma, trovati con droga, coltello e ascia: arrestati nella stazione dei bus

Ieri pomeriggio i carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Centro hanno arrestato due cittadini delle Filippine, entrambi 36enni, con precedenti, con le accuse di detenzioni ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di armi o oggetti ad offendere. I militari, in servizio in abiti civili, hanno notato i due uomini aggirarsi con fare sospetto in largo Guido Mazzoni, nei pressi della stazione Tibus, dove erano arrivati con un autobus proveniente da Milano. Fermati per un controllo, i due sono stati trovati in possesso di decine di dosi di shaboo, un coltello a serramanico e un’ascia, tutte sequestrate. Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti all’interno camere sicurezza, in attesa del rito direttissimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA