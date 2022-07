Venerdì 8 Luglio 2022, 07:37

Come abbia fatto anche solo a salire sulla pedana di quel monopattino, imbellettata nel suo bellissimo (ma anche lunghissimo) abito bianco, e soprattutto a restare in piedi, è ancora un mistero. Ma, di sicuro, la sposa che ha scelto di presentarsi in chiesa a Trastevere su quel mezzo elettrico ha avuto l'effetto sorpresa desiderato. E, soprattutto, si è evitata di dover camminare negli stretti e affollatissimi vicoli del rione dove è più facile vincere al Superenalotto che trovare un posto con l'auto. E così, con questo caldo infernale, invece di imbarcarsi su una costosa auto d'epoca, la moderna sposina ha preferito un più economico monopattino nuziale tra gli sguardi curiosi di turisti e passanti.

Torino, si sposa in fin di vita in ospedale ma riceve un cuore nuovo: si salva grazie al trapianto

Trastevere, la sposa arriva in monopattino

«A Roma con questa crisi abbiamo anche le spose che arrivano in monopattino-limousine», scherza il profilo Instagram Fenomenologia Urbana che ha pubblicato la foto sul web. D'altronde, quella del monopattino, è una moda che nella Capitale sta già spopolando da tempo. Non sempre attendendosi alle regole. E così dopo il monopattino di coppia, privilegiato dai fidanzati che condividono lo stesso mezzo (anche se non potrebbero) e quello da gara, usato dai ragazzini che sfrecciano a tutta velocità, ecco il monopattino da matrimonio. Speriamo almeno che la sposa non abbia esagerato con i brindisi.