Roma, fermato per un controllo a Termini aggredisce i poliziotti con calci e pugni

Sabato 11 Settembre 2021, 13:50

Ancora un'aggressione vicino alla stazione Termini. A seminare il panico è stato un 27enne originario della Guinea. Era seduto su uno scooter parcheggiato in via Giolitti e quando agenti della polizia del commissariato Viminale gli ha chiesto i documenti, si è prima auto lesionato poi si è scagliato contro i poliziotti ed è scappato. La sua fuga è durata poco: raggiunto dagli agenti li ha aggrediti prendendoli a calci e pugni. L'uomo è stato arrestato: aveva già numerosi precedenti di polizia. Uno dei poliziotti è dovuto ricorrere alle cure mediche e ne avrà almeno per 5 giorni.

