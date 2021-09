Roma, vandali in azione all'Eur: nel mirino auto del car sharing del Comune

Sabato 11 Settembre 2021, 12:24

Raid dei vandali contro le auto del servizio di car sharing gestite da gestite da Roma Servizi per la Mobilità. Due vetture sono state gravemente danneggiate in piazzale degli Archivi, all'Eur. In particolare in un veicolo è stata asportata la radio e rotto il computer di bordo, nell'altro è stato divelto lo specchietto.

«Esprimiamo la più ferma riprovazione nei confronti di questi fatti- afferma in una nota Stefano Brinchi, presidente e amministratore delegato di Roma Servizi per la Mobilità - che colpiscono vetture di proprietà comunale. Un atto che è ancora più grave se si considera che queste auto hanno un doppio valore simbolico: oltre ad essere del Campidoglio, e quindi di tutti i romani, sono "condivise". Ossia sono in strada per offrire un servizio ai cittadini che, nei prossimi giorni, sarà menomato per colpa dell'inciviltà di alcuni».