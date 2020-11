Tamponi rapidi o test sierologici in farmacia? E' pronto il primo elenco delle strutture di Roma dove è possibile prenotarli. Lo ha pubblicato la Regione Lazio. Si tratta di 102 farmacie disseminate su tutto il territorio. Il prezzo massimo indicato dall'accordo tra Regione e farmacie è di 20 euro per il test sierologico, 22 per quello antigenico. Si consiglia di contattare la struttura prima di recarsi a fare il test. Per tutte le informazioni cliccare qui.

Scarica qui l'elenco







