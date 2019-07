Lo straniero nudo al Foro Italico era stato arrestato per atti osceni

C'è un uomo che venerdì pomeriggio compie atti osceni in una stazione romana. Lo straniero si tocca nelle parti intime e fra i passanti che assistono alla scena ci sono anche alcuni bambini. Il comportamento dell'esibizionista va avanti per alcuni minuti. Senza ombra di dubbio ripete decine e decine di volte i gesti osceni dopo essersi abbassati i pantaloni. Intervengono alcuni equipaggi della polizia che bloccano il maniaco. Passano alcune ore, siamo a sabato mattina nei pressi del Foro Italico. C'è un individuo che si denuda completamente e fa uno spogliarello integrale imitando la posizione delle statue. Passano degli automobilisti che riprendono le scene: quell'uomo completamente nudo ai Fori Imperiali diventa anche un video virale sui social. I poliziotti, vedendo le scene a due passi dallo stadio Olimpico, si accorgono che l'uomo nudo è lo stesso cittadino della Nuova Guinea, 24 anni, che era stato arrestato il pomeriggio alla stazione di Monte Mario mentre si masturbava davanti ai bambini.

LA SCOPERTA

Così si scopre che il maniaco era stato scarcerato dal giudice della Direttissima nel Tribunale di piazzale Clodio. Il giudice ha ritenuto che non ci fosse l'aggravante degli atti osceni in luogo pubblico, in quanto il luogo dove è avvenuto il reato non è abitualmente frequentato da minorenni. In questo modo l'esibizionista non ha ottenuto neanche la convalida dell'arresto ma è stato condannato a pagare una multa di 5.000 euro. Fra l'altro il giovane è uno sbandato, nullatenente. Eppure gli agenti avevano compilato in modo chiaro l'informativa: ci sono interi passi che riguardano i genitori che, presi a verbale, dichiarano come i loro bambini siano rimasti sconvolti dal maniaco. Addirittura più di un genitore è stato costretto a coprire gli occhi dei figli. Un rapporto, quello degli agenti, che aveva convinto il Pubblico Ministero, a fare arrestare l'autore dei comportamenti osceni proprio per l'aggravante di averli compiuti davanti ai minori. Tutto inutile: il giudice ha annullato l'arresto e disposto il ritorno in libertà dello straniero che dovrà pagare solo la multa. Passano poche ore ed ecco l'esibizione virale al Foro Italico. L'uomo nudo che saluta passanti ed automobilisti e gonfia i muscoli come una statua romana.



