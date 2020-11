Difficile strappare lo scettro, anzi il carrello alla casalinga che è in ognuno di noi. Eppure in tempo di emergenza covid la paura, l'esigenza di evitare le uscite, sta montando. E così anche le offerte dei supermercati che per incentivare la spesa on line promuovono offerte allettanti. Così la casalinga si trova a smanettare sul pc, per ora i tempi di attesa previsti dai supermercati sui loro siti sono abbordabili, non tira certo aria di lockdown. Fresco si rivolge così ai clienti: «Fai la spesa in sicurezza: senza uscire di casa, senza code, senza folla, senza borse pesanti. Basta File al Supermercato. La Spesa la Consegniamo a Domicilio entro 24 Ore dall'Ordine. Freschezza e Qualità. In 24 ore a Casa tua. Prodotti Nazionali. Prezzi più Bassi». E giù come un po' tutti una carrellata di offerte, dal panettone alla pasta, dai prodotti bio al cibo per Fido. Consegna gratuita fino al 30 novembre.

Zona rossa, sì alla spesa fuori dal proprio Comune: ma solo se si risparmia. Il governo cambia la Faq

Anche Gros fa promozioni, ordini on line e consegne gratis fino al 31 dicembre. Mentre Esselunga offre 10 euro di sconto sul primo ordine digitando il codice Roma2020 (per una spesa di di minimo 70 euro e solo per la prima volta). La spesa? Arriva al piano, non resta che aprire la porta. La catena Carrefour mette in evidenza una serie di prodotti in offerta, la consegna è in 24 ore, è possibile anche prenotare on line e andare a ritirare nell'orario preferito nel punto vendita più vicino. Lo stesso fa Todis: ricevi a domicilio gratis o ritira in negozio, oppure prenota la consegna a domicilio dopo aver fatto velocemente la spesa in negozio.

Un po' tutte le catene propongono prodotti a offerte vantaggiose per chi fa la spesa on line, Conad anche offre la possibilità di ordinare via internet e poi andare solo a ritirare o restare a casa. L'obiettivo è facilitare i clienti ed evitare assembramenti e spostamenti. “Pianifica” la consegna all'orario che vuoi è scritto sul sito di Lidl: consegne gratis la prima volta con codice Lidlcasa24, anche in giornata. Futuristica la proposta di affidarsi ad altri. Eccola: «Il tuo shopper sceglie il prodotto proprio come faresti tu...», ulteriore idea messa in campo non solo da Lidl. E promozioni valide fino ai 31 dicembre, su prodotti che variano giornalmente.

Coronavirus, la Regione prepara un'altra ordinanza per tenere chiusi i supermercati la domenica. Il caso dello sport

La catena Elite con 40 punti vendita nel Lazio promette consegne a casa in un'ora, sui volantini on line alletta i clienti già con prodotti “Magico Natale”. App a go go, perché questa pandemia ha reso tutti quantomeno più tecnologici. Da Easycoop promozioni e offerte, il 50 per cento di sconti fino al 23 novembre, «prenota data e ora di consegna (oggi gratis)». Quanto alla Coop sui social c'è chi commenta «servizio eccellente con un minimo contributo, risparmiamo tempo, fatia e covid, ragazzi».

Sui social si affaccia Foden, il primo supermercato on line che garantisce la consegna in 24/48 ore in tutta Italia di una spesa «igienizzata, in sicurezza, veloce» in nome di «zero assembramenti da supermercato, zero code e lunghe attese alla cassa». Spedizione gratuita per ordini superiori a 59 euro, si può pagare anche alla consegna. Anche la piattaforma Prontopia mette a disposizione un servizio di aiuto per fare la spesa, svolgere alcune commissioni importanti e anche per portare fuori il cane, gratis per persone sopra i 65 anni o malate. Prontopia garantisce il servizio entro 24h dalla richiesta. Pagamento alla consegna. Tel. 328/2810022.

Covid, centri commerciali chiusi a Roma: migliaia di posti di lavoro a rischio

© RIPRODUZIONE RISERVATA