Stalker brucia l'auto dell'ex a Roma: il giudice gli impone il braccialetto elettronico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una vita che si è trasformata in un incubo. Lei in balia dell’ex che non accettava di essere stato lasciato. Accade a nel quartiere San Giovanni. Lo stalker è arrivato a bruciarle l’auto parcheggiata sotto casa.Prima aveva squarciato i quattro pneumatici. Mentre la macchina bruciava lui ha chiamato l’ex per renderla partecipe di quello che stava accadendo. Lui è un romano di 44 anni che è stato arrestato dagli agenti del commissariato San Giovanni. E’ stato appurato che l’uomo da mesi ”stalkerizzava” la fidanzata.E’ stato capace di spedire 100 messaggi e di fare 60 chiamate in una sola giornata: lei era ostaggio delle sue minacce e recriminazioni. Una cosa importante: lo ”stalker” è stato arrestato per una serie di reati e condannato agli arresti domiciliari ma gli è stato applicato il braccialetto elettronico.Questo tipo di strumento trova, ultimamente, sempre più applicazione per i reati di ”stalker” e maltrattamenti in famiglia. Il responsabile di minacce con l’applicazione del braccialetto elettronico viene immediatamente individuato se lascia l’abitazione o si avvicina nella zona dove vive la vittima.