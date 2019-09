Borghesiana, provano a piazzare eroina in un bar: blitz dei Falchi della Mobile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una parte la tenevano in tasca, già confezionata e pronta a essere venduta o, al peggio, a essere inghiottita se durante le attività di spaccio fosse arrivata la polizia. Ma per questo non ne hanno avuto il tempo. Venerdì pomeriggio gli agenti della VI Sezione della Squadra Mobile hanno arrestato un senegalese di 53 anni e un portoghese di 34 anni, in un bar della Borghesiana sequestrando oltre un etto e mezzo di eroina. I due uomini, visti entrare nel locale in modo sospetto, sono stati fermati per un controllo; non hanno opposto resistenza ma non hanno neanche trovato il tempo di occultare la droga che tenevano in tasca. Addosso ai due, gli agenti hanno trovato 15 grammi di droga confezionata nel classico modo delle “palline”: involucri non più grandi di una biglia, ricoperti di cellophone, pronti a essere venduti o ingeriti in caso di controlli. In tutto, le “confezioni” erano 18. A seguito poi delle perquisizioni nelle rispettive abitazioni, il quantitativo dell’eroina è aumentato.A casa del primo sono stati rinvenuti 11 ovuli per 121 grammi di eroina, due ovetti di plastica contenenti circa 4 dosi e due involucri di plastica contenenti ulteriori 34 grammi della stessa droga. Nell’abitazione del secondo, invece, i “falchi” della Mobile hanno recuperato altri 155 grammi di eroina. I due, condotti prima in Questura, sono stati deferiti all’autorità giudiziaria. Dopo la direttissima di ieri il giudice ha convalidato l’arresto per detenzione e spaccio disponendo per entrambi la reclusione nel carcere di Regina Coeli.