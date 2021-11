Scuola chiude per Covid su via Cassia a Roma: 19 positivi e 1000 a casa (senza Dad)

E' la prima scuola di Roma e del Lazio a dover chiudere per Covid in questa nuova fase della pandemia. L'incubo dei contagi si abbatte sull'istituto comprensivo di via Cassia 1694, a La Storta, alla periferia Nord di Roma, costretta a chiudere per 3 giorni dopo il boom di casi positivi: 19 per ora, 18 studenti e un docente. E non c'è solo il Covid a preoccupare famiglie e docenti. Gli studenti costretti a restare a casa, da oggi fino al 25 novembre, non potranno neanche far la dad.

La circolare

In più di mille resteranno a casa, tra studenti e docenti. Il preside ha chiesto uno screening di massa perché il cluster potrebbe allargarsi nella comunità di oltre mille alunni e le loro famiglie. «Si comunica che, in virtù del Decreto n. 3149 del 22 novembre 2021 che dispone la chiusura per sanificazione straordinaria delle sede "Bruno Buozzi" "G. Tomasetti" e "Isola Farnese", dal 23 al 25 novembre pp.vv., è interrotta ogni attività didattica anche on line, ed è posticipato a data da destinarsi ogni impegno collegiale (Consiglio Interclasse, Colloqui con le famiglie per la scuola secondaria e i Gruppi di Lavoro Operativo programmati)», si legge nella circolare indirizzata a genitori e docenti delle scuole elementari e medie dal dirigente scolastico Francesco Consalvi.

I contagi sono iniziati la scorsa settimana: «Sono stati posti in isolamento o in quarantena fiduciaria cinque classi della scuola primaria per la presenza di vari casi sospetti tra gli alunni - spiega la preside - tra gli operatori scolastici si registra una sola positività». I tre plessi coinvolti (B.Buozzi, G.Tommasetti, Isola Farnese) saranno sottoposti a sanificazione.

La situazione nella Asl Rm1

I casi stanno aumentando in tutte le scuole di Roma. «In particolare - si legge in un'altra circolare dell'istituto - la Asl conferma che la situazione epidemiologia sta rapidamente peggiorando in tutto il territorio della Asl Rm1, in particolare nei bambini sotto ai 12 anni».