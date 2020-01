Roma, panico in hotel del centro: ladro prova a rubare pistola a carabiniere

Panico, la notte scorsa, all'hotel De La Ville nel centro di Roma , dove un ladro ha provato a disarmare un carabiniere e ad aggredirne un altro.Stando a quando è trapelato dagli inquirenti, l'uomo, un 25enne del Ghana, è entrato in piena notte nell'albergo in via Sistina, provando poi a introdursi in alcune stanze. Gli addetti dello stabile, quando si sono resi conto della presenza del ladro, prima hanno tentato di cacciarlo, poi sono stati costretti a chiamare i Carabinieri.Quando i militari hanno provato a fermarlo, il 25enne ha seminato il panico: ha aggredito un agente prendendolo per il collo e ha un morso un altro. Alla fine il ghanese ha cercato anche di strappare via la pistola a uno dei carabinieri, non riuscendoci però grazie al dispositivo antistrappo.Il 25enne è stato arrestato per tentata rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il ragazzo, senza fissa dimora, è stato arrestato e giudicato con il rito direttissimo e si trova ora in carcere in attesa della perizia psichiatrica disposta dal giudice.