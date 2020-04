Saxa Rubra, bandito con mascherina e pistola ruba l'incasso di una tabaccheria

Si materializza di nuovo il rapinatore solitario che assalta farmacie e tabacchi? Verso mezzogiorno, un individuo ha colpito nella tabaccheria di Saxa Rubra in piazza Sandro Ciotti. Vi ha fatto irruzione, con la mascherina sul volto e armato di pistola. Ha terrorizzato i presenti e ha minacciato di morte i dipendenti facendosi consegnare l’incasso. Poi è fuggito in sella ad un scooter.

Si tratta davvero di un bandito seriale? Ieri sera, a Torre Maura, un rapinatore armato ha messo a segno un analogo colpo in farmacia. Pochi giorni fa, un pistolero solitario aveva preso di mira una tabaccheria a Portuense. E’ possibile, secondo gli investigatori, che si possa trattare anche di malviventi diversi, anche se non si può scartare l’ipotesi di un unico bandito solitario.

LEGGI ANCHE --> Roma, dalla spesa a domicilio alle farmacie e alle edicole: guida pratica ai servizi

Insomma, la malavita continuerebbe a colpire come sempre sfruttando le norme sul virus che rendono le strade meno trafficate e, quindi, più veloci per fuggire. E’ la polizia che si occupa del colpo a Saxa Rubra. Continuano, quindi, le rapine nei negozi che devono rimanere aperti per la vendita di beni necessari. Nei giorni scorsi c’è stata un’”escalation” di colpi a farmacie e tabaccai ed i rapinatori usano la mascherina in modo tale che agiscono con il volto coperto e depistano le vittime che li credono clienti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA