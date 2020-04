Roma, dalla spesa a domicilio alle farmacie e alle edicole: guida pratica ai servizi

Dalle pescherie di quartiere che portano a domicilio il pescato fresco alle botteghe di vicinato, dai supermercati ai mercati rionali, passando per il mercato Coldiretti di Campagna Amica aperto due giorni a settimana, il venerdì e il sabato dalle 8 alle 18. Dalla spesa sospesa nei supermercati alle ceste delle solidarietà apparse in diversi quartieri della città. #IoRestoACasa, ma insieme agli altri è più facile. Si allunga il periodo di isolamento, almeno fino ai primi di maggio, ed ecco allora una guida per far sì che la nostra quotidianità diventi un po’ più facile. Una guida in continuo aggiornamento.

LE FARMACIE

Oltre alle farmacie di turno, sono presenti sia farmacie che offrono un servizio H12 - con orario continuato 8.30-19.30 - sia farmacie che osservano orario no stop H24. Il servizio viene garantito anche dopo il normale orario dalle farmacie che effettuano il servizio notturno. Grazie ad un accordo Federfarme-Comune di Roma, anche il cittadino meno “tecnologico” può avere accesso alle informazioni tramite gli operatori del servizio “Chiama Roma” allo 060606. Ogni farmacia è libera di organizzare l’eventuale consegna a domicilio dei farmaci (non obbligatoria), ma per particolari casistiche è stato istituito un numero verde curato da Federfarma in collaborazione con la Cri assicura la consegna a domicilio dei farmaci. Il servizio, attivo in tutta Italia grazie all’instancabile impegno dei volontari Cri, è rivolto a over 65, persone non autosufficienti, soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (temperatura superiore a 37,5°) o sottoposti alla misura della quarantena o risultati positivi al virus Covid-19. Il numero verde da contattare è 800 065510 ed è disponibile H24 7 giorni su 7.

Al di là dell’emergenza coronavirus, è disponibile un ulteriore numero verde (800189521 attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì 9-17.30) che offre un servizio di consegna gratuita dei farmaci a domicilio per casi non urgenti, riservato esclusivamente alle persone che sono impossibilitate a recarsi in farmacia per disabilità o gravi malattie e non possono delegare altri soggetti.

Un protocollo di intesa è stato siglato da Federfarma Roma con il Garante dell’infanzia della Regione Lazio al fine di sostenere l’assistenza ai minori in età pediatrica: è attivo un servizio di consegna a domicilio, tramite le farmacie aderenti, di farmaci pediatrici e di prodotti per l’infanzia (pannolini, latte in polvere, omogeneizzati) a tutte quelle persone che sono impossibilitate a recarsi in farmacia. L'ATTIVITA' DELLE FARMACIE

LE EDICOLE

Il giornale sempre a disposizione. Le edicole sono tra le attività che possono restare aperte, per garantire a tutti una adeguata informazione. Molte attività hanno aderito all'iniziativa per la consegna a domicilio del Messaggero. LE EDICOLE CHE ADERISCONO ALLA CONSEGNA A DOMICILIO

I SUPERMERCATI

Dalle file all’esterno delle attività in attesa del proprio turno alle consegne a domicilio, i supermercati sono tutti aperti nell’ambito degli orari indicati dalla Regione Lazio. L’ordinanza consente ai supermercati di lavorare nei giorni feriali dalle 8.30 alle 19.00 e in quelli festivi, dalle 8.30 alle 15.00. Sono chiusi nei giorni di Pasqua e Pasquetta.

LE PESCHERIE

Il Mercato Ittico del Centro Agroalimentare di Roma continua a rifornire molte pescherie, che hanno continuato a lavorare rifornendo i loro negozi di quartiere garantendo un servizio di qualità ai propri clienti, con prodotti freschi e controllati. Molte di queste pescherie garantiscono anche il servizio delivery: chiamando si potrà in poco tempo avere a casa il pesce fresco e a prezzi giusti.

QUI L'ELENCO DELLE PESCHERIE

LE BOTTEGHE ROMANE

Consegne a domicilio e non solo. L’associazione Botteghe romane che tutela e mantiene i negozi di vicinato di Roma ha iniziato una raccolta di generi alimentari di prima necessità da destinare alle famiglie in questo periodo in difficoltà. L’associazione ha consegnato alla Croce rossa di Roma 300 kg di pasta, 300 kg di pomodori pelati, 200 litri di olio, caffè e altri generi alimentari, grazie alla collaborazione con il I Municipio di Roma. Hanno aderito all’iniziativa Canova Piazza del Popolo, i ristoranti Baccano e La zanzara, il ristorante Il matriciano, il panificio Pietro e Andrea Roscioli, l’antica macelleria Annibale, Monini Spoleto e la torrefazione Trombetta. Alcune attività aderenti all’associazione sono aperte e forniscono un servizio a domicilio. Tra queste:

ANTICA MACELLERIA ANNIBALE - via di Ripetta 236 Tel. 06 361 2269

PANIFICIO ROSCIOLI - Via Buonarroti 46/48 Tel. 06 4467 146

CECCHINI - Via Merulana 85 Tel. 06 7045 3457

All'interno del Mercato Esquilino (contattabili al telefono mobile):

BONANNI FAUSTO FRUTTA E VERDURA - 3406771237

GEADO TETA PESCE - 3392330413

GIUSEPPE CATERINI DROGHERIA E BACCALA'-3358792738

PROGETTO “CONSEGNA A CASA”

Confesercenti ha messo a punto un elenco delle attività di vendita di generi alimentari, tra gli aderenti all’associazione, che effettuano consegne a domicilio. LA MAPPA DEGLI ADERENTI

LE FRUTTERIE A DOMICILIO

Molte frutterie rifornite dal Centro Agroalimentare di Roma effettuano servizio a domicilio. LE FRUTTERIE DI RIFERIMENTO

I MERCATI

Il mercato Campagna Amica di Coldiretti è aperto in via Tiburtina, 695, due volte a settimana, tutti i venerdì e i sabati dalle 8 alle 18. Sono aperti i mercati coperti rionali. Tutti operativi nel rispetto delle normative di sicurezza.



ALLENATI A CASA

Il Comune di Roma Capitale ha raccolto in un elenco, in continuo aggiornamento, palestre e centri sportivi, con relativo link alla pagina Facebook, che offrono gratuitamente lezione in streaming.

NUMERI UTILI

Ecco alcuni numeri che possono essere utili:

800854854 Protezione Civile

800440022 Sala Operativa Sociale

800065510 Croce Rossa

060606 ChiamaRoma: attivo 24 ore su 24, offre informazioni in merito allo stato e funzionalità di tutti i servizi comunali, e alla modalità alternative di risoluzione delle necessità amministrative (documenti, certificati).

114 Emergenza Infanzia: servizio rivolto a tutti coloro che vogliono segnalare una situazione di pericolo e di emergenza in cui sono coinvolti bambini e adolescenti.

800290290 Antitratta: attivo 24 ore su 24, su tutto il territorio nazionale, offre informazioni sulle possibilità di aiuto e assistenza e mette in contatto con i servizi socio-assistenziali territoriali, al fine di favorire l’emersione del fenomeno e supportare le vittime di tratta e sfruttamento (numero gratuito).

1522 Antiviolenza e Stalking: attivo 24 ore su 24

0637518261 - 0637518262 Centro Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa

199284284 Telefono Amico Italia: attivo dalle 10 alle 24

800713713 Contact center cittadino Antiomofobia e Transfobia: a causa dell’emergenza Covid, il servizio è operativo nelle seguenti modalità:

1. Risposta con operatore lun./merc./ven./ dalle 16 alle 20

2. dal lun. al sab. dalle 16 alle 20 attiva la Chat Speakly. (istruzioni per l’utilizzo chiamando il numero verde 800713713).

Ultimo aggiornamento: 16:36

