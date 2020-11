La Sapienza, Tim e Google lanciano un corso di "allenza formativa"

Sapienza Università di Roma, TIM e Google lanciano AI Academy, l’alleanza formativa in cui Impresa, Accademia e Ricerca collaboreranno per formare figure professionali innovative altamente qualificate nel campo dell’Intelligenza Artificiale, in grado di impiegare le proprie conoscenze tecnologiche e scientifiche a servizio delle esigenze della Pubblica Amministrazione, dei centri di ricerca e delle imprese. Grazie alla stretta collaborazione e sinergia tra la Sapienza e l’esperienza di due aziende come TIM e Google, i percorsi di formazione saranno altamente qualificati e volti al perfezionamento scientifico multidisciplinare.

Si parte dalla progettazione e gestione delle emergenze socio-sanitarie, fino alla riflessione sull’etica e sui profili giuridici e regolamentari posti dall’innovazione tecnologica e alle competenze tecniche e strategiche applicate al business. L’iniziativa è in linea con il percorso avviato da TIM attraverso ‘Operazione Risorgimento Digitale’, il progetto condiviso con oltre 30 primari partner che ha come obiettivo la diffusione della cultura digitale nel Paese, e con ‘Italia in Digitale’ di Google, il nuovo piano avviato in Italia per accelerare la ripresa economica attraverso progetti di formazione, strumenti e partnership per supportare le aziende e le persone in cerca di opportunità lavorative. La formazione di ‘AI Academy’ è aperta ai neolaureati e ai professionisti che operano nelle imprese. A dicembre si terrà la presentazione dei percorsi formativi e a gennaio partirà il corso di alta formazione ‘Artificial Intelligence for Crisis & Emergency Management in Medicine’ con l’obiettivo trasferire le competenze necessarie per gestire con le più avanzate tecnologie le situazioni di emergenza e di crisi socio-sanitarie. Seguirà nel primo trimestre del 2021 il corso di alta formazione ‘Etica, Diritti e Policies dell’Intelligenza Artificiale’, che analizzerà il potenziale dell’Intelligenza Artificiale e del machine learning in termini di impatto sulla società, per garantire che il loro sviluppo e la loro applicazione alla vita di tutti i giorni si ispirino alle garanzie dell’etica pubblica. In primavera partirà il corso specialistico ‘AI Strategies & Business Applications’ dedicato ai soli professionisti che operano in azienda per comprendere le opportunità offerte dall'adozione di soluzioni basate sull'Intelligenza Artificiale, valutandone i rischi e stimandone i costi.

