Ruba telefonino a un turista e scappa: ladro bloccato dai vigili urbani

Ruba il telefonino a due turisiti seduti a un tavolino, rincorso e preso. E' accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì, in via Cavour, dove agenti del Gpit (Gruppo pronto intervento traffico) della Polizia locale Roma Capitale, sono intervenuti presso un esercizio commerciale, dove due persone, sedute fuori dal locale, si sono viste sottrarre il telefonino da un uomo che si è dato alla fuga. Gli agenti lo hanno rintracciato pochi minuti dopo all'interno di uno stabile, trovandogli addosso la refurtiva.

LA CATTURA

L'uomo, un romeno di 42 anni, è stato portato presso gli uffici del Gruppo e denunciato per furto. Poco prima, in via Leone IV, zona Prati, una pattuglia aveva rintracciato e fermato un cittadino francese di 39 anni, che si era nascosto all'interno di un palazzo dopo aver danneggiato la vetrina di un negozio. Durante i controlli gli agenti hanno trovato un punteruolo e una mazzetta da muratore di 28 cm.

