Roma, accecato dalla gelosia si finge postino e irrompe in casa della ex: arrestato

La convivenza, la gelosia folle e poi le minacce di morte. Una storia d'amore a Roma diventa un incubo. L'autorità giudiziaria ha disposto ora il divieto di avvicinamento alla donna da parte del compagno. La storia tra i due durava da circa due anni. Per la donna però era diventata un incubo, da quando, nel settembre 2018, avevano deciso d’intraprendere una convivenza. Il compagno, preso da frequenti raptus di gelosia, la incolpava di avere un amante e di tradirlo. La frequenza delle liti, confermata anche dai vicini di casa, aveva creato un clima sempre più esasperato tanto che, in diverse occasioni, è anche intervenuta la Polizia. Ad aprile, dopo aver cercato il fantomatico amante nella varie stanze della casa, l’uomo ha minacciato la vittima di morte, brandendo un coltello, per poi accingersi a schiaffeggiarla e strattonarla ripetutamente.



Il giorno dopo, la donna al risveglio aveva trovato i propri indumenti gettati a terra, la porta del bagno divelta e l’uomo che, in preda alla rabbia, intento a distruggere tutto, per poi scagliarsi nuovamente contro di lei. La donna ha deciso di andarsene ma l'uomo l'ha trovata, è entrato in casa e, non trovando lei, ha preso i suoi due cani, poi recuperati poi grazie all’intervento della Polizia. Ma non è finita qui. L'uomo, pur di avvicinarsi alla donna, si è finto un postino e ha tentato di intrufolarsi nell’abitazione arrampicandosi dal terrazzo. Sulla base degli accertamenti, gli agenti del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, hanno ottenuto ed eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna da parte del compagno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA