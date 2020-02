Dormiva a Villa Pamphili durante l'orario di chiusura: denunciato uno straniero

Gli agenti lo hanno trovato mentre dormiva sotto al ponte che attraversa via Leone XIII, in orario di chiusura del parco di Villa Pamphili. Per questo motivo, a seguito di un regolare controllo della Polizia locale in zona, alle prime luci dell'alba gli agenti del XII Gruppo Monteverde hanno fermato un senza fissa dimora di 53 anni, di nazionalità algerina mentre dormiva all'interno della Villa. L'uomo, senza documenti e sprovvisto di permesso di soggiorno, è fotosegnalato e denunciato per occupazione abusiva di area pubblica. Il 53enne ha ricevuto un ordine di allontanamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA