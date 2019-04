Turismo, Roma sempre al top: un milione di visitatori in più

Le metro in Centro ko, i rifiuti anche a due passi dai monumenti, i bus che vanno a fuoco. I guai di Roma non si contano, le foto dei disastri rimbalzano sui social e fanno il giro del mondo. Eppure Roma resta Roma, la meta più ambita per i viaggiatori che continuano a sceglierla nonostante tutto. Regina del turismo anche nel 2018 con 15,2 milioni di arrivi e 36,6 milioni di pernottamenti. E una forte crescita rispetto al 2017: 1,1 milioni di turisti in più, per una media di 2,4 notti a visitatore. Gli stranieri sono il punto di forza, rappresentano il 64% delle presenze. Soo questi i numeri che emergono dai dati del Centro Studi Turistici di Firenze e Assoturismo Confesercenti in occasione del lancio della 23/a Borsa del Turismo delle 100 Città d'Arte. Continua a crescere Matera: aumento boom (176%) delle presenze negli ultimi 7 anni dovuti soprattutto alla domanda straniera (+216%).

