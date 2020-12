Termini, fermato per un controllo getta la cocaina dalla macchina

Fermato per un controllo getta la cocaina dalla macchina. Un 42enne è stato arrestato dagli agenti della squadra di polizia giudiziaria del Compartimento polizia ferroviaria per il Lazio, per il reato di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti, mentre si stavano recando, per un controllo, nella stazione ferroviaria di Roma Ostiense, da Termini, hanno notato un anomalo comportamento del conducente di un'autovettura nei confronti della donna in macchina con lui. Fermato dai poliziotti, l'uomo ha tentato di disfarsi, gettandoli in terra, di alcuni involucri di sostanza stupefacente, poi risultata essere cocaina. La successiva perquisizione domiciliare a casa del 42enne, ha permesso di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente ed anche un bilancino di precisione con relativo materiale per il confezionamento. Tutta la droga è stata sottoposta a sequestro.

