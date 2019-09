Roma, tenta di buttarsi da Ponte Garibaldi per la seconda volta: fermata in tempo

Lungotevere, donna minaccia per la seconda volta il suicidio, salvata in tempo. All'inizio di settembre si era allontanata da una struttura di accoglienza di Olbia ed era stata fermata dai carabinieri mentre minacciava di gettarsi da ponte Garibaldi, al centro di Roma. Ieri sera la donna è risalita nuovamente sul parapetto dello stesso ponte minacciando di buttarsi giù nel Tevere. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma che hanno salvato la 57enne. La donna avrebbe motivato il gesto spiegando di aver avuto un recente lutto. Soccorsa, è stata accompagnata in ospedale per il Tso. Ultimo aggiornamento: 11:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA