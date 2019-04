Roma, litiga con la fidanzata e tenta il suicidio: uomo in bilico su un cornicione

Follia a pochi metri da piazza Santa Maria Maggiore. Un giovane è in bilico ad oltre quindici metri d’altezza poggiato su un cornicione di uno stabile, color rosa, su un tratto di via Giovanni Lanza. Sul posto sono accorse decine di volanti ed anche squadre dei vigili del fuoco. Dall prime notizie sembrerebbe che l’uomo che vuole farla finita sia un cittadino di origini algerine, su 25 anni. Il posto è presidiato dalle forze dell’ordine. Colpisce il motivo del gesto.

Il giovane, che parla in perfetto inglese, avrebbe deciso di farla finita dopo un litigio notturno con la ragazza. Gli agenti di polizia ed i vigili del fuoco si sono piazzati in vari punti dello stabile. E’ in corso una trattativa fra le forze dell’ordine e l’aspirante suicida. Una squadra di pompieri si trovano su un’autoscala a pochi metri in linea d’aria. Mentre la polizia si trova sul terrazzo condominiale dove c’è un alto parapetto: l’algerino ha scavalcato il parapetto e si è seduto su un pezzo di cornicione in pratica sospeso nel vuoto. Per ora non ne vuole sapere di risalire verso il parapetto. Intanto, una folla di curiosi si è creata alla base del palazzo e tanti turisti, attoniti, stanno riprendendo le scene del salvataggio.



Ultimo aggiornamento: 14:29

