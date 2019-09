Tangenziale Est, chiusa per lavori la Galleria Pittaluga sull'A24

Rallentamenti, chiusure e traffico a Roma. Da oggi e fino al 13 settembre sul tratto urbano della A24 sarà chiusa - in entrambi i sensi di marcia - la Galleria Pittaluga, tra Portonaccio e il bivio della Tangenziale est, per lo svolgimento di lavori stradali. Questa mattina code sulla A24 si registrano nel tratto tra Tor Cervara e Tangenziale est in direzione centro e all'altezza del km 5.5 tra via dei Fiorentini e Portonaccio per veicolo in panne. A causa di un incidente ci sono rallentamenti su via Alberto da Giussano all'altezza di via Gentile da Mogliano. Inoltre per lavori urgenti sulle condutture d'acqua al sottovia di Lungotevere in Sassia è chiusa la rampa in direzione di via Gregorio VII mentre è stato da poco riaperto l'accesso da piazza della Rovere.

Traffico anche in via Leone XIII con code tra via Aurelia antica e via della Nocetta in direzione Colli Portuensi. Rallentamenti in via Salaria, nel tratto tra Villa Spada e Prati Fiscali in direzione centro, per lo svolgimento di lavori sulla carreggiata. Possibili rallentamenti, infine, si segnalano in via Marcello Palmisano in prossimità della rotatoria per via Paolo Rosi, a causa di un incidente.

