Roma, tentato stupro in un fast food a Corso Francia: 21enne trascinata nei bagni, preso l'aggressore

Seguita in bagno e trascinata per i piedi. E' l'incubo che ha vissuto una ragazza di 21 anni in un locale di Corso Francia a Roma. Un senzatetto ha tentato di violentarla nel bagno del fast food a Roma e, non riuscendoci, è scappato ma è stato rintracciato ed arrestato. Ieri sera, poco dopo le 21, una giovane cliente di un locale di Corso Francia, si è avvicinata al bancone chiedendo dove fosse il bagno. La cosa non è sfuggita a ad 21enne senza fissa dimora che gravita spesso per il locale che, con discrezione, ha seguito la vittima attendendola nella zona comune dei servizi igienici e, quando la ragazza è uscita dal bagno delle donne, l'ha bloccata per le braccia e trascinata con forza verso uno dei bagni singoli. Per vincere la resistenza della ragazza, l'aggressore l'ha minacciata pesantemente, ma la vittima è comunque riuscita a fuggire chiedendo aiuto ai gestori del fast food. Con il volto parzialmente coperto da un cappellino ed una mascherina nera, il 21enne è fuggito su corso Francia.

L'allarme è giunto al 112Nue ed in brevissimo tempo alcune pattuglie del commissariato Ponte Milvio, sono arrivate in zona. Un equipaggio ha raccolto le testimonianze e soccorso la ragazza mentre un'altra pattuglia ha perlustrato la zona e, dietro un muretto, ha trovato 21enne che cercava di nascondersi. Le telecamere di sicurezza - che hanno ripreso i movimenti dei soggetti nell'area pubblica del locale - le testimonianze dei dipendenti e di alcuni clienti ed il riconoscimento della vittima stessa, hanno permesso agli investigatori di applicare il fermo di indiziato di delitto che ha portato il 21enne nel carcere di Rebibbia a disposizione della Magistratura. I poliziotti, per esigenze probatorie, hanno sequestrato parte degli abiti indossati dal 21enne.



