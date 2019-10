Roma, spara all'avvocato del suo vicino a Monterotondo: fermato ai carabinieri

Nuova sparatoria a Roma: un uomo avrebbe sparato quattro colpi di pistola in strada prima di essere fermato dai carabinieri. L'individio di 76 anni è stato fermato dai carabinieri per aver sparato verso l'avvocato difensore di un suo vicino di casa, controparte in un processo civile. E accaduto a Monterotondo Scalo intorno alle 15.30.

Nessuno è rimasto ferito mentre è rimasta danneggiata una vetrina di un ufficio postale lì vicino. La posizione del 76enne è ora al vaglio degli investigatori che sotto un cespuglio hanno rinvenuto una pistola Beretta 7,65 illegalmente detenuta.

