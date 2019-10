Roma, rubava assegni al paziente che aveva in cura: arrestato operatore socio-sanitario

A scoprirlo è stata la moglie. Prestava assistenza domiciliare a un disabile e intanto gli rubava gli assegni custoditi in un mobile. I carabinieri della stazione Casalotti (Roma) hanno arrestato un operatore socio-sanitario, 46enne romano, per il furto e la successiva negoziazione di alcuni assegni appartenenti al paziente che aveva in cura. Ad avvisare i militari della scomparsa di alcuni assegni dal libretto è stata proprio la moglie del paziente che, preoccupata da alcune operazioni bancarie sospette a partire da settembre, ha deciso di rivolgersi ai militari. Intervenuti durante una visita che il 46enne stava effettuando alla vittima, i carabinieri lo hanno perquisito trovandogli nelle sue tasche l'ennesimo assegno. Sottoposto agli arresti domiciliari, è in attesa del processo.

