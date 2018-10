Operatori socio-sanitari, ma gli attestati sono falsi: 27 perquisizioni e sequestri a Latina e Frosinone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ventisette decreti di perquisizione e sequestro sono stati eseguiti nelle province di Latina e Frosinone questa mattina dal Nas pontino. L'indagine ha portato a individuare numerosi attestati professionali contraffatti, trovati in possesso ai 27 indagati e utilizzati per lavorare all'interno di strutture sanitarie senza averne le competenze.In particolare il Nas dei carabinieri ha effettuato indagini sulla contraffazione di attestati professionali per ottenere la qualifica di Operatore Socio Sanitario. L’attività è stata avviata in seguito alla segnalazione di una struttura sanitaria privata della provincia di Frosinone.Le indagini svolte, coordinate dalle Procure della Repubblica di Latina e di Frosinone, hanno consentito di acclarare la falsità materiale di 27 attestati per operatore socio sanitario, avvalorati dall’illegittima apposizione dei loghi della Regione Lombardia e della Provincia di Milano e di individuare responsabilità penali a carico dei possessori che, consapevoli dell’illegittimità del documento acquistato - pagandolo 1.500/2.000 euro - lo hanno utilizzato per poter essere impiegati nella struttura sanitaria.